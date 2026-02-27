福岡県粕屋町は、ことし8月の町長選挙で電子投票を導入する見通しです。導入が決まれば福岡県では初めてで、九州でも2番目となります。 ■森野里奈記者「粕屋町が導入しようとしているのは、選挙でのタブレットを使った電子投票です。町の人たちはどう受け止めているのでしょうか。」■町民「知らなかったです。便利になる分はいいのかなと思います。」「デメリットが逆に浮かばないくらい、メリットが多いんじゃないかと思いま