◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、１〜３着馬に桜花賞の優先出走権）＝２月２７日、栗東トレセンソルパッサーレ（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は、坂路で６５秒５―１４秒９で調整した。体のハリも良く、状態は高いレベルで安定している。四位調教師は「順調ですね。元気いっぱいです」と笑顔を浮かべた。前走の河津桜賞では、初のマイル戦ということもあり、道中では押