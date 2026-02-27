◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのカブス・鈴木誠也外野手（３１）が２７日、中日との壮行試合の試合前練習に参加した。レッドソックスの吉田と２４日にチャーター機を使って米国から帰国し、チームに合流したばかり。この日はフリー打撃を合流後初めて実施し、２１スイングで５本のサク越