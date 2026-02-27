2026年3月3日、ブルボンから「ミニ濃厚チョコブラウニーアフォガート風味」が全国発売されます。コーヒー×バニラ×チョコレートを重ねた設計で、しっとり食感とほろ苦さを同時に楽しめる新作です。量販店やドラッグストア、売店など日常の買い物導線で手に取りやすい展開も魅力です！ ブルボン「ミニ濃厚チョコブラウニーアフォガート風味」 商品名：ミニ濃厚チョコブラウニーアフォガート風味発売日