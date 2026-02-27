女優の山下リオ（３３）が２７日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。姉で女優の大塚千弘（３９）の第２子出産を祝福した。大塚はこの日、自身のインスタグラムで「私事で大変恐縮ですがこの度、第２子を出産致しました」と第２子出産を報告。これを受け、山下は姉の投稿を引用し「姉ちゃんおめでとう赤ちゃんようこそ！」と祝福の言葉をつづった。これに対し大塚もストーリーズで「出産立ち会ってくれてありが