◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表―日本ハム（２７日、台北ドーム）日本ハムの万波中正外野手（２５）が５回１死一塁の第３打席、中堅左へ特大の２ランを放った。「カーブかスライダーの曲がり球。良い感じで打球が上がってくれたので外野の頭を越えると思いましたが、フェンスも越えてくれて良かったです。台湾の大応援団の中でも、レフトスタンドのファイターズファンの声は聞こえています。守っていても最高の雰囲