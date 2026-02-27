◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２７日、中日との壮行試合の試合前練習に参加した。前日２６日に続いてフリー打撃を実施。２１スイングで８本のサク越えを放った。メジャーリーガーが卓越した技術とパワーを示し、観客からどよめきも起こった