引越し当日に電気契約を忘れて、部屋に入った瞬間に真っ暗というトラブルは意外と身近です。おてがるでんきは2026年2月25日から、24時間受付で夜間でも最短10分の即時送電サービスをスタートしました。荷解き中や深夜到着でも、スマホから手続きしてすぐに電気を使える体制です！ おてがるでんき「24時間最短10分で始まる即時送電サービス」 サービス開始日：2026年2月25日受付体制：24時間送電開始：