フィギュアスケート元世界女王で、２００６年トリノ五輪、１０年バンクーバー五輪代表の安藤美姫さん。ミラノ・コルティナ五輪に出場したフィギュアスケート代表陣を独自の目線で解説し、反響が広がっている。２７日にＸ（旧ツイッター）で「実は安藤お花が好きで花言葉に載せて選手のイメージを伝える事があるのですが今回もたくさんの感動とメモリーをくださったスケーターへの勝手な！！！安藤のイメージを作りました」と