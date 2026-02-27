◆仁川Ｓ・リステッド（２月２８日、阪神競馬場・ダート２０００メートル）＝２月２７日、栗東トレセン武豊騎手とのコンビで挑むクールミラボー（牡６歳、栗東・寺島良厩舎、父ドレフォン）は、ダートコース乗り運動を行い、その後ゲートの確認作業を行った。寺島調教師は「間隔をとって、体もふっくらとしています。２０００メートルという距離もいいですね」とうなずいた。ベストの条件は東京のダート２１００メートルだが、