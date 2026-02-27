豪雨の影響で2022年8月から区間運休が続いているJR米坂線は現在も復旧後の運営方式が定まっていません。山形県はJRに対し、復旧後の取り組みに対する具体的な関わり方を明示することを求める方針を示しました。これは26日に開かれた県議会本会議で県の担当者が説明したものです。JR米坂線は2022年8月の豪雨で橋が崩落するなどの被害が発生し、長井市の今泉駅と新潟県村上市の坂町駅の間で区間運休が続いています。これまで行われた