◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）広島・小園海斗内野手が、カブス・鈴木誠也外野手と侍ベンチで談笑した。広島で小園は、鈴木と同じ背番号「５１」を背負い、２４年まで着けた。１９年から３年間、共闘した先輩とは、５年ぶりに同じユニホームを着て戦う。代表合流前には「誠也さんが身近なところからメジャーで活躍されている。いろいろな話を聞きたい」と語っていたなか