中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月27日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は27日の記者会見で、米国が中国軍と衛星の動向を監視するために巨額の資金を投じるとの報道に関し、米国がいわゆる「中国の脅威」を口実にアジア太平洋で行う軍事態勢の強化は、地域の平和と安定に資さず、地域諸国の利益にも合致しないと述べた。