歌手・俳優の北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、4月22日にシングル「ULTRA」（読み：ウルトラ）をリリースすることが27日、発表された。【画像】ポニーキャニオン＆TOBE、新規レーベル「RED ON」ロゴ北山は、昨年12月に「ポニーキャニオン」と「TOBE」の共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」へのレーベル移籍を発表。本作は「RED ON」からリリースされる第1弾作品となる。 表題曲の「ULTRA」は、北山が自ら作詞を務め