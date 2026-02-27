13人組グループ・SEVENTEENが、27日午後6時にデジタルシングル「Tiny Light」を配信開始した。【写真】かねてからファン！フィギュアを手に喜ぶSEVENTEEN・WOOZI「Tiny Light」は、2026年3月7日よりNetflixにて独占配信されるアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のエンディング主題歌。「Tiny Light」の配信に合わせ、原作者・板垣巴留氏とWOOZIによるスペシャル対談動画も解禁された。板垣氏とWOOZIがチャットでやり取りを