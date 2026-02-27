歌い手・Adoの半生を描いた自伝的小説『ビバリウム Adoと私』が26日に発売された。家族との関係、恩人との出会い、ボカロ文化とともに歩んできた日々、そして現在へ――その軌跡と奇跡が、ひとつの物語として編み上げられている。【ライブ写真】圧倒的なステージを見せたAdoの東京ドーム公演！気球に乗って登場したシーンも■語りきれない自分のルーツを小説で伝えることができた制作期間は約3年。自身の人生を小説化しないか