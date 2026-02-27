3月7日放送のNHK Eテレのバラエティー番組『沼にハマってきいてみた』（毎週土曜後8：00〜8：45）では、アニメ『忍たま乱太郎』を舞台化したミュージカル『忍たま乱太郎』（通称：忍ミュ）を特集する。【写真】かわいい！舞台『忍たま乱太郎』土井先生ときり丸本作の原作は、尼子騒兵衛氏の漫画『落第忍者乱太郎』。戦国時代を舞台に、一流の忍者を目指す「忍者のたまご」たちが忍術学園で引き起こす騒動や絆を描いた物語。