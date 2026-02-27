高尾颯斗と志田こはくW主演のMBSドラマフィル枠『女の子が抱いちゃダメですか？』（3月5日スタート毎週木曜深1：29〜）のキービジュアルが公開された。またOP主題歌に6人組アイドルグループ・Straight Angeliの新曲「HUNTER▽GIRL」（▽＝ハートマーク）が決定した。【画像】“Kawaii Roc ”がコンセプト…OP主題歌を担当するStraight Angeli原作は、ねじがなめた氏による累計60万部突破の人気コミックス。エリート商社マ