全国の地方鉄道が加盟する「第三セクター鉄道等協議会」と旅行読売出版社などが手がける「鉄印帳」に、福井県の鉄道会社「ハピラインふくい」が新たに加わり、３月１３日から「鉄印帳４１社版」を発売する。鉄印帳は「御朱印帳の鉄道版」で、２０２０年７月から協議会加盟の鉄道会社４０社で始まった。各社オリジナルの「鉄印」（有料）を集められる趣向が人気で、２０２５年１２月末で７万７０００冊を販売した。ＪＲ西日本