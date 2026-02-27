女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが27日までに更新され、オフショットを公開した。 同番組は「筆がのってきたヘブンさん。熊本の家に置かれている石狐と一緒に」とコメントし、撮影セット内でのヘブン役を演じた英国出身の俳優トミー・バストウのオフショットを公開。さらに、「狐は西洋では、日本のように祀