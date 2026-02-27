サッカー日本代表MFの久保建英選手が所属するレアル・ソシエダが日本時間26日、クラブ公式インスタグラムを更新。久保選手がケガから回復し、ボールを扱う様子を公開しました。久保選手は1月19日に行われたラリーガ第20節バルセロナ戦にスタメン出場すると、後半20分すぎに全力疾走した際に左ハムストリングを負傷。太もも裏を押さえ倒れ込み、そのまま起き上がることができず、担架で運ばれる事態となっていました。それから1か月