去年12月、男鹿水族館GAOで生まれたホッキョクグマの赤ちゃんが、オスであることが分かりました。GAOでは、春以降の一般公開を目指して、水に慣れさせるトレーニングを始めています。エサを食べる母親のモモが気になる様子の赤ちゃん。男鹿水族館GAOの飼育員が27日に撮影した映像です。ホッキョクグマの赤ちゃんは、生後85日目を迎えました。GAOでは、今月18日、赤ちゃんの毛を取って、DNA鑑定を実施。その結果、性別がオス