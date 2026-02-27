洋ランなど約6,000鉢の花を集めた展示販売会が、28日横手市で始まります。春を感じさせる色とりどりの花々が並んでいます。春を象徴する花、サクラに。来月3日の桃の節句に合わせた花をあしらう、ひな壇飾りも。28日に開幕する「春色花フェスティバル」の会場です。一足早く春の雰囲気を楽しんでもらおうと、毎年この時期に開かれている恒例の花の展示販売会で、最終の準備作業が進められていました。今年は県の内外の花き農家が育