去年８月に京都市伏見区の集合住宅で発生した火災をめぐり、自室に火をつけた後に飛び降り自殺した疑いが強まったとして、京都府警は、死亡した住人男性（３８）を放火の疑いで書類送検しました。去年８月２６日夜、京都市伏見区向島清水町の市営住宅で火災が発生し、火元となった７階の１部屋が全焼。同じ階や上の階の隣接する部屋にも延焼しました。この火災の際、建物の東側地面に住人男性（３８）が倒れているのが見つか