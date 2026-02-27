28日（土）は、北海道では午前中を中心に所々で雪や雨が降るでしょう。東北や北陸から山陰では、昼過ぎ頃までは所々で雨が降りますが、次第に雨の降る範囲は狭くなる見込みです。関東甲信や東海は、朝までは所によりにわか雨がありますが、日中は晴れ間が広がるでしょう。ただ、前線が通過する伊豆諸島や小笠原諸島では夕方頃まで雨の降る所があり、雷を伴って激しく降る所もありそうです。西日本太平洋側や九州北部は午前中は雨の