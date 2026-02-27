俳優の芳村宗治郎が主演を務める、3月20日公開の映画『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』より、新たな場面写真と予告編が解禁。また、ニュース番組のコメンテーター役を務めた街裏ぴんく、ギャル役を務めたせきぐちりさが、それぞれコメントを寄せた。【動画】人類最後の“半ゾンビ”描く映画、公開された“60秒”予告同映画は、会社員として暮らす、人類最後の“半ゾンビ”新宮龍馬（しんぐう・りょうま）が本作