東京ディズニーシーは4月15日から始まるアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』の開催を記念し、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のグッズやフードスーベニアなどを4月14日から販売する。青色をテーマに、ダッフィーたちが“青色さがし”に出発する物語を描く。【写真多数】25周年記念グッズ＆フードスーベニアなど物語は、ジェラトーニが「