◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日、日本ハム時代の先輩・中田翔氏（３６）と再会した。フリー打撃に備えて素振りをしている大谷の元へ、スーツ姿の中田氏が声をかけ、がっちり握手。久々の交流を楽しんだ。大谷と中田は、大谷が入団した２０１３年から日本ハムで５年間プレーをともにした間柄で、２０１６年に日本