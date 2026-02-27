◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権）＝２月２７日、美浦トレセン中山金杯に続き重賞連勝を目指すカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）は、６枠９番に決まった。レース２日前の２７日は坂路で調整し、６６秒８―１６秒５で軽快に駆け抜けた。水曜日の最終追い切り後の様子について、奥村武調教師は「特に変わらないです」と話し、順調