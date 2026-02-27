俳優・柄本佑（39）が27日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演し、俳優を目指したきっかけを明かした。父は柄本明、母は角替和枝という俳優一家。演技の道に進むのは自然な流れだったと思いきや、最初の憧れは製作側だったという。「役者さんを目指していたというよりは、小学校の時の卒業文書にも書いてるんですけど、映画監督になるのが夢だった」。小学生のころに勝新太郎さんの「座頭市」を見た