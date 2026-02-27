【漫画】本編を読む新進気鋭のクリエイター・おけべち氏（＠okbechi）が、苦手なコーヒーをあえて趣味に掲げ、その奮闘の記録を綴った連載『苦手なコーヒーをわかりたい』。コーヒーのお店で「どういう味がお好みですか？」と聞かれても、正直「わかんね〜〜〜〜」しか出てこないという著者だが、そんな彼が立てた当面の目標とは――。当時著者が持っていたコーヒーの知識といえば、せいぜい「苦いかすっぱいか」が分かる程度