テイクアウトはもちろん、癒やしのカフェ空間でイートインも京都の街を走る路面電車・京福電気鉄道北野線（嵐電）の太秦広隆寺駅と帷子ノ辻駅を結ぶ、全長約700メートルの通りを「大映通り商店街」といいます。映画好きの聖地としても知られるこの商店街から一筋入った目立たない路地に「tane. のクレープ」はあります。大きなシンボルツリーが出迎え、足元にもグリーンが敷き詰められた癒やしの空間。店名の「tane.」には、「この