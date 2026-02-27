IVEのユジンが、人知れず行っていた善行で世間に温かな感動を届けている。2月27日、韓国乳がん健康財団は、ユジンが今年初めに同財団へ寄付をしたことを発表した。【写真】ユジン、173cmの“黄金美脚”彼女は自分の名前を伏せ、財団の公式ホームページを通じて寄付を行ったという。正確な金額は公表されていないものの、彼女の分かち合いに対する真摯な思いが感じられ、称賛を集めている。IVE・ユジンステージ上での圧倒的なカリス