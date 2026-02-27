日本栄養士会の中村丁次会長は2月6日に都内で開かれた新調理システム推進協会のセミナーで、全国的に増えているこども食堂の衛生管理の問題を指摘した。中村会長は「こども食堂を応援しているが、結構、根無し草なところがあり、どの省庁が管轄しているか分からない。日本では外食では調理師を置かなくてはいけず、食品衛生管理をする必要がある。仮に、こども食堂で食中毒が起きた場合、責任の所在がはっきりしない点を心配してい