女性にそばの魅力を知ってもらおうというイベントが28日から始まるのを前に27日、山形市内のそば店でオリジナルメニューの試食会が開催されました。このイベントは山形市に本社を置く鈴木製粉所が女性にそばの魅力を知ってもらおうと毎年開催しているものです。14回目となることしは28日から開催され、県内外38のそば店でお店オリジナルの「女子蕎麦セット」を味わうことができます。27日は山形市七日町にある「庄司屋」でオ