聴覚に障害があるアスリートの世界大会「デフリンピック」で活躍し、メダルを獲得した酒田市出身の選手2人に27日、市民栄誉賞が贈られました。酒田市民栄誉賞を受賞したのはデフリンピック東京大会のサッカー男子で銀メダルに輝いた斎藤心温選手（24）と、水泳女子4×100メートルメドレーリレーで銅メダルを獲得した斎藤京香選手（25）の2人です。2人は27日酒田市役所で矢口明子市長から「デフリン