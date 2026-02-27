２７日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２４９．５２ポイント（０．９５％）高の２６６３０．５４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４５．２０ポイント（０．５１％）高の８８５９．４９ポイントと反発した。売買代金は２８８４億２０４０万香港ドル（約５兆７５１１億円）に拡大している（２６日は２５９２億７６９０万香港ドル）。自律反発狙いの買いが先行