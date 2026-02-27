「国際交流試合・台湾−日本ハム」（２７日、台北ドーム）日本ハム・西川遥輝外野手が中押しの２ランを放った。１点リードの四回１死一塁の場面で、元オリックスの台湾・張奕から中越えに運んだ。「手応えは完璧だったけど（着弾点が）スタンド最前列だったので、もっとトレーニングします。台湾の雰囲気は新鮮で、楽しくプレーできています」とコメントした。古巣に５年ぶりに復帰した西川は、２３日の阪神とのオープン戦