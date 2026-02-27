タイ国籍の当時12歳の少女が東京・文京区のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、店の経営者の男とブローカーとみられる女の2人が、児童買春をあっせんしたなどとして追送検されました。文京区のマッサージ店経営・細野正之被告（52）とプンシリパンヤー・パカポーン被告（38）は去年6月から8月の間、タイ国籍の当時12歳の少女に必要な年齢確認をせず、男性客に対して性的なサービスを提供させ、児童買春をあっせんしたなど