第2ラウンド、通算5アンダーで11位の山下美夢有＝セントーサGC（共同）【シンガポール共同】米女子ゴルフのHSBC女子世界選手権は27日、シンガポールのセントーサGC（パー72）で第2ラウンドが行われ、3位で出た山下美夢有は4バーディー、3ボギーの71で回り、通算5アンダーの139で首位と4打差の11位に後退した。古江彩佳、竹田麗央が通算4アンダーで19位となった。馬場咲希、西郷真央がさらに1打差で24位。岩井千怜、勝みなみが2