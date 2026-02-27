国内最大級のカメラ展示会「ＣＰ＋（シーピープラス）２０２６」が３月１日まで、横浜市のパシフィコ横浜で開催されている。国内のデジタルカメラ市場は、高画質の動画をＳＮＳに投稿したい若者らに支えられ回復しつつある。各社は手軽に高機能を楽しめる製品を投入し、若年層の取り込みを図っている。（中山知香、鈴木瑠偉）◆過去最多１６回目となるＣＰ＋は、デジカメ市場の復調を受けて出展社・団体数が１４９と過去最多