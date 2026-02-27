「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）ドジャースの大谷翔平投手がグラウンドに姿を見せると、客席最前列にファンが殺到し、注意喚起のアナウンスが発せられた。大谷がグラウンドに姿を見せると、直後に拍手と大歓声がわき起こった。「大谷さ〜ん！」と呼びかける声も多かったが、ファンが内野席最前列に集結し混乱状態に陥った。すると警備員が「自分の席にお戻