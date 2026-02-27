物価高騰の影響を受けている県民生活の支援と事業者応援のため、県は来月2日、月曜日に「秋田県プレミアムチケット」の販売を始めます。県内在住者に限定し県が販売する「秋田県プレミアムチケット」は、6,000円分の利用券を5,000円で販売するものです。物価高騰の影響を受けている県民生活の支援と事業者応援のため発行するもので、県内の飲食店のほかスーパーなどさまざまな場所で使用できます。来月2日、月曜日に販