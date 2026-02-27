中国国家知識産権局（知財局）によると、中国の有効特許数は532万件に達し、世界で初めて500万件を突破した。第14次五カ年計画（2021〜25年）期間中、中国の有効特許数は増加し続け、人口1万人当たりの高価値特許保有数は16件に達した。25年の時点で、中国は特許出願数で長年続けて世界首位を維持している。人民日報が伝えた。中国が高水準の科学技術の自立・自強の実現を加速させる上で、特許創出は力強い支えとなっている。25年