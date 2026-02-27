最近になり発表された多くの国際的な投資機構による研究報告書は、中国国内の外食消費市場を有望視しています。ゴールドマン・サックスは、今年の中国大陸部の外食売上高が前年比4．2％増に達して昨年の3．2％を上回ると予想し、「即製飲品（店舗のカウンターで飲料を手渡す業態を示す中国の用語）」のリーディングカンパニーに引き続き期待を示しました。大和証券が発表した研究報告によると、2月15日から23日までの春節連休中に