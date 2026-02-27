◆ トロントで19年目のシーズンへ現地時間26日、トロント・ブルージェイズがFAとなっていたマックス・シャーザー投手（41）との再契約に合意したと米複数メディアが報じた。契約は1年300万ドルとされ、出来高により最大1000万ドルになるという。シャーザーは昨季も単年契約でブルージェイズに加入し、17先発で5勝5敗、防御率5.19を記録。ワールドシリーズ第7戦にも先発登板したが、あと一歩のところで王座には届かなかった。シ