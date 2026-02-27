「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式ライセンス商品としてミャクミャクのぬいぐるみなどが、2月24日（火）から、ヘソプロダクション特設WEBサイトで受注販売中だ。【写真】白ミャクミャクも登場！グッズ一覧■ファン待望の再販今回受注販売しているのは、人気のミャクミャク、黒ミャクミャク、白ミャクミャクのぬいぐるみ商品全3種。丸いフォルムがたまらない「お手玉風ぬいぐるみ」と、寝そべり姿がかわい