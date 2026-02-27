27日未明、山陽小野田市の国道で乗用車を運転中に軽乗用車に衝突し、運転していた女性にケガを負わせながら逃走していたとして、警察は、市内に住む無職の男（62）をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。男は容疑を否認しているということです。過失運転致傷と道路交通法違反（救護義務違反・事故不申告）の疑いで逮捕されたのは、山陽小野田市厚狭に住む無職の男（62）です。警察によりますと男は、27日午前1時すぎ、山陽小野田市