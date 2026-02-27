日本スケート連盟は27日、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が3月の世界選手権の出場を辞退すると発表した。2人は連盟を通じて以下のようにコメントした。「このたび、世界選手権への出場を辞退させていただくことにいたしました。今シーズンはオリンピックを大きな目標としており、シーズン開幕前から世界選手権に出場するかどうかについてはまったく考えていません