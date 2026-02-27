サッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）の妻で女優の平愛梨（41）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長友との結婚の決め手について語った。長友を夫に持ち、8歳、6歳、4歳、2歳の男の子を育てる平。司会の黒柳徹子は「兵庫県のご出身で、6人きょうだいの長女としてお育ちになりました」と紹介した。平は「私6人きょうだいで育って、でも母が凄く教育熱心と言いますか、凄く子供たち